Uomo investito da un treno, il cadavere trovato vicino ai binari: circolazione ferma tra Napoli e Roma L’incidente, del quale non è ancora chiara la dinamica, è avvenuto nei pressi della stazione di Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta.

A cura di Valerio Papadia

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi, martedì 28 febbraio, accanto ai binari, nei pressi della stazione di Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta. La vittima, che non è ancora stata identificata, secondo una prima analisi di quanto accaduto, è stata investita da un treno, anche se non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, né è stato ancora rintracciato il convoglio che avrebbe centrato in pieno l'uomo. A notare il cadavere sono stati alcuni passeggeri di un treno regionale che viaggiava tra Caserta e Santa Maria Capua Vetere, in direzione Cassino.

Circolazione ferroviaria interrotta tra Caserta e Santa Maria

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Ferroviaria, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto. Come detto, ai poliziotti spetta il compito non soltanto di identificare la vittima, ma anche quello di individuare il convoglio che l'ha investita, provocandone la morte. Per consentire il regolare svolgimento delle indagini e tutti i rilievi che queste comportano, la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Roma, tre le stazioni di Caserta e Santa Maria Capua Vetere, è stata interrotta e, al momento, non è ancora stata ripristinata.