Uomo di 34 anni muore annegato, bimbo di 12 salvato da un arresto cardiaco: due tragedie in mare a Castel Volturno Due tragedie in mare hanno segnato la giornata di Ferragosto a Castel Volturno, nel Casertano: un uomo di 34 anni è morto annegato, mentre un bimbo di 12 anni è stato salvato in extremis e ricoverato in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

La giornata di ieri, quella di Ferragosto, a Castel Volturno, nella provincia di Caserta, è stata segnata da due tragedie in mare, avvenute a poca distanza di tempo l'una dall'altra. Il bilancio più grave nella zona di Villaggio Coppola, dove un uomo di 34 anni è morto annegato; a Ischitella, invece, un 12enne dato per morto e andato in arresto cardiaco, è stato salvato in extremis e poi ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

La prima tragedia, quella con il bilancio più pesante, si è verificata intorno alle 11 nei pressi del Lido Paradiso. Il 34enne, mentre si trovava in acqua, per cause ancora in corso di accertamento ha avuto delle difficoltà; il bagnino l'ha notato ed è subito intervenuto in suo soccorso, ma quando è stato riportato a riva, il 34enne era purtroppo già deceduto. Sul posto la Guardia Costiera e la Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto; la salma del 34enne, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stata portata all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per l'autopsia.

A mezzogiorno circa, invece, a Ischitella un bambino di 12 anni ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno. Gli addetti alla vigilanza e i sanitari della Croce Verde sono prontamente intervenuti: portato a riva, il bambino è infatti andato in arresto cardiaco. Ci sono voluti diversi minuti di rianimazione affinché il battito del 12enne riprendesse regolarmente: il bambino è stato così portato all'ospedale Pineta Grande, dove è stato ricoverato d'urgenza.