Uomo accoltellato in via Toledo in pieno giorno: paura tra la folla nel cuore di Napoli Un uomo è stato accoltellato nel pomeriggio odierno nella centralissima via Toledo: indagini affidate alla Polizia Municipale.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 aprile, nel cuore di Napoli: un uomo è stato accoltellato in pieno giorno nella centralissima via Toledo. La dinamica di quanto accaduto è ancora poco chiara: in mezzo alla folla che, intorno alle 18.30 di oggi, affollava la strada, una delle vie dello shopping e del passeggio della città, un uomo – straniero – è stato accoltellato da ignoti.

L'aggressione si è verificata all'inizio di via Toledo, dal lato di piazza Trieste e Trento, all'altezza del negozio di abbigliamento della catena spagnola Zara. Come detto, la dinamica dell'aggressione risulta al momento ancora poco chiara, così come non sono note le condizioni di salute del malcapitato. Le indagini per fare piena luce sull'accoltellamento, che si è verificato in pieno giorno, davanti a tantissime persone, sono affidate agli agenti della Polizia Municipale di Napoli.