Unico Campania, abbonamenti gratis agli studenti con green pass: tutte le info Abbonamenti gratuiti per gli studenti sopra i 12 anni che abbiano ricevuto almeno una dose di vaccino oppure siano guariti dal Covid da non oltre sei mesi, e anche per chi ha un’esenzione per il vaccino: lo ha deciso Unico Campania per “sensibilizzare l’Utenza tutta al superamento dell’emergenza sanitaria pandemica”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La campagna per gli abbonamenti gratuiti per gli studenti riparte con una novità: la Regione Campania infatti ha richiesto "al fine di sensibilizzare l’Utenza tutta al superamento dell’emergenza sanitaria pandemica", si legge in una nota, di concedere abbonamenti gratuiti agli studenti dai 12 anni in su che rispettino al momento della presentazione della domanda una delle seguenti condizioni:

aver ricevuto almeno la prima dose di vaccino Anti-SARS-COV-2/COVID-19

possedere il certificato di guarigione da COVID19 da non oltre 6 mesi

possedere il certificato di esenzione dalla vaccinazione

La richiesta, spiega Unico Campania, va presentata esclusivamente on-line, collegandosi al portale www.unicocampania.it/abbonamenti#abbonamentiStudenti e procedendo poi alla compilazione dei dati richiesti. La novità è l'addio alla card vera e propria: completata la pratica, l'abbonamento sarà automaticamente visualizzato nell'app Unico Campania. "Basta attivare il titolo e viaggiare. Niente più card rotte o smarrite o da ritirare in biglietteria", spiega ancora il Consorzio. Restano invece confermati i requisiti per ottenere l'agevolazione annuale all'abbonamento che riguarda oltre 130mila studenti e non sottoposta invece alle condizioni legate a green pass, vaccinazioni o esenzioni per quest'ultimo, ovvero avere la residenza in Campania, un'età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti, l'iscrizione a scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) o università e master ed il possesso della certificazione ISEE non superiore a € 35.000. Tutti le informazioni sono disponibili sul portare di Unico Capania.