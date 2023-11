Una ruota panoramica di 50 metri al centro commerciale Vulcano Buono per il Natale 2023 Dal 18 novembre 2023 al 6 gennaio 2024 il centro commerciale Vulcano Buono di Nola si trasformerà in un luna park in occasione delle festività natalizie.

A cura di Valerio Papadia

Al centro commerciale Vulcano Buono di Nola, in provincia di Napoli, tutto pronto per il Natale 2023: l'Arena Spettacoli del centro commerciale si trasformerà nel "Christmas Village", un vero e proprio luna park che accoglierà i clienti per tutte le festività natalizie, dal 18 novembre 2023 al 6 gennaio 2024. Luci, decorazioni, una pista di pattinaggio ma soprattutto una ruota panoramica alta 50 metri, tra le più imponenti d'Europa, animeranno il Natale del centro commerciale Vulcano Buono.

"Il ‘Christmas Dreams' è un’iniziativa in linea con il progetto di rilancio della struttura progettata da Renzo Piano, avviato da quest’estate grazie al supporto dei partner finanziari Dea Capital e AMCO. Nell’area di oltre 3mila metri quadrati sarà installata anche una pista di pattinaggio, di 400 metri quadrati, sullo stile di quella che compare ogni anno a New York nel Rockefeller Center. Tutto è studiato per unire l’esperienza dell’acquisto, negli oltre 100 negozi presenti nelle gallerie, con la possibilità di trascorrere qualche ora spensierata in un vero e proprio parco dei divertimenti" ha spiegato l'amministratore delegato Francesco Furino.

L'ingresso al Christmas Village del centro commerciale Vulcano Buono è gratuito, mentre le attrazioni come la ruota panoramica e la pista di pattinaggio sono a pagamento.