La rinascita del Vulcano Buono: più sostenibile, innovativo ed emozionante

Non solo shopping, negli ultimi anni i centri commerciali sono diventati delle vere e proprie città nelle città. Luoghi in cui potersi incontrare per svago, per lavorare in co-working, per godersi gli eventi culturali, o perfino per prendersi cura di sé dedicandosi un'ora di puro relax alla spa. Insomma, sono dei veri e proprio hub a disposizione del territorio, che aumentano i servizi anche in contesti dove generalmente scarseggiano. Questo è particolarmente vero nel caso del Vulcano Buono di Nola, a 30 km da Napoli. La sua posizione strategica, in grado di servire una grande fetta di zona campana, e l'architettura armonica firmata da Renzo Piano, l'aveva reso un polo attrattivo d'avanguardia nel 2007, ma nell'ultimo periodo c'era bisogno di un restyling per tornare competitivo nel settore.

La rinascita è destinata a fare scuola, visto che il progetto di ristrutturazione totale ha già segnato un +38% di ingressi rispetto al 2023 e un +50% di tempo medio di permanenza dei visitatori, che si attesta su un'ora e venti. Numeri che raccontano le nuove esigenze dei consumatori: chi entra in un centro commerciale si aspetta molto di più di un susseguirsi di vetrine, piuttosto un'esperienza immersiva e completa che vada dal food al divertimento.

Il rilancio ha puntato a differenziare l'offerta, sia con nuovi brand (35 le nuove aperture) che con l'ammodernamento di quelli vecchi, e a stravolgere l'immagine della struttura richiamando la vocazione sostenibile del progetto originario. Raccolta differenziata capillare, colonnine di ricarica elettrica, illuminazione LED a basso consumo e una riduzione generale dell'impatto ambientale, e poi oltre 2000 mq di attrazioni gratuite, il restyling del The Space Cinema, una spa & relax area e un nuovo supermercato.

Il costo complessivo è stato di oltre 11 milioni di euro, ma la sfida principale è stata soprattutto mantenere il centro aperto anche nella fase dei lavori. La squadra di architetti, lighting designer e ingegneri, coordinati dal team direttivo, sono riusciti a programmare gli interventi di ristrutturazione durante fasce orarie strategiche. Utilizzando barriere visive e percorsi sicuri il centro commerciale si è rifatto il look giorno dopo giorno lungo tutto il 2024. Un bell'esempio di resilienza e fiducia nel futuro che punta a crescere ancora: grazie anche a palestra, hotel interno, servizi dedicati alle famiglie e spazi verdi esterni pienamente fruibili è ormai una vera e propria città dello shopping che asseconda le esigenze di tutti.

In una società dove il tempo è sempre più prezioso poter trovare tutto ciò di cui si ha bisogno in un unico spazio, e fuori dal caos urbano, è un vantaggio senza pari. E se quello spazio è anche sostenibile, all'avanguardia e immersivo, allora diventa più di un centro commerciale: è un nuovo modo di vivere il territorio.