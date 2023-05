Una mandibola spedita all’Ipogeo dei Cristallini di Napoli: “Questa appartiene a voi” Una mandibola spedita all’Ipogeo dei Cristallini di Napoli: mittente ignoto, dentro al pacco un bigliettino: “Questa mandibola appartiene all’Ipogeo”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La mandibola inviata all’Ipogeo dei Cristallini di Napoli

Una mandibola inviata con un pacco anonimo all'Ipogeo dei Cristallini di Napoli. E all'interno, un bigliettino scritto a mano: "Questa mandibola appartiene all'Ipogeo". Mistero a Napoli sul mittente del pacco e soprattutto sull'origine della mandibola stessa. L'ipotesi dei carabinieri della compagnia Napoli Stella è che si tratti di un osso recuperato da qualche abitante del posto che, avendola ritrovata, ha pensato possano essere di alto valore archeologico, inviandole così all'antica necropoli greca.

Al momento, però, nessuna ipotesi è pienamente esclusa: la mandibola è stata sequestrata e saranno svolti accertamenti per capire l'origine delle ossa e soprattutto la datazione: solo così si chiarirà una parte del mistero, mentre si cerca anche di capire chi l'abbia spedita e soprattutto dove l'abbia trovata.

L'Ipogeo dei Cristallini nel Rione Sanità

L'Ipogeo appartiene all'epoca greca di Napoli, quando si trovava al di fuori delle mura cittadine (anticamente, le mura nord di Napoli seguono il tracciato dell'odierna via Foria, il cui nome riprende proprio il fatto di essere "fuori" dalla città, ndr). Antica necropoli risalente all'incirca al IV secolo avanti Cristo, venne scoperta per caso a fine Ottocento, durante i lavori interni di un palazzo baronale. Si tratta dunque di quattro tombe appartenenti a cittadini dell'antica Neapolis greca, col tempo dimenticati e poi "inglobati" dall'espansione cittadina. L'attuale nome "dei Cristallini" deriva dal nome della strada dove si trova l'attuale ingresso (Via dei Cristallini, il cui nome a sua volta deriva dalle antiche botteghe di vetrai esistenti lungo la strada).