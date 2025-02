video suggerito

Una lettera d’amore per Napoli: concorso internazionale e premio per chi scriverà la più bella Premio per la più bella lettera dedicata alla città di Napoli: al via la prima edizione del concorso internazionale. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Cultura

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Torrevecchia Teatina, piccolo centro di 4mila persone in provincia di Chieti, cuore d'Abruzzo, c'è un museo unico nel suo genere: quello che raccoglie le lettere d'amore. A breve quest'incredibile collezione sarà arricchita da un testo che esprimerà l'amore verso la città di Napoli. Il merito è di una idea, resa possibile dall'incontro tra i promotori di questa singolare collezione e i librai di "IoCiSto", una delle principali librerie indipendenti di Napoli, un decennio di attività nel quartiere Vomero.

Proprio nel giorno degli innamorati, San Valentino, è stata presentata la prima edizione del premio letterario "Lettera d’amore a Napoli". L'iniziativa punta a celebrare la città attraverso le parole di chi la ama, promossa dalla libreria vomerese in collaborazione con AbruzziAMOci, organizzatore da vent’anni del Premio Lettera d’Amore e gestore del museo situato in provincia di Chieti. Alla conferenza stampa erano presenti l’assessora al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, lo scrittore Maurizio de Giovanni e la presidente di IoCiSto, Claudia Migliore.

«È bello e significativo che nel giorno di San Valentino, dedicato all'amore tra le persone, parta un concorso dedicato all'amore per questa nostra città, unica e iconica. Abbiamo aderito e sosterremo questo progetto per stimolare i napoletani, ma anche i turisti, a raccontare in maniera soggettiva e originale questa città. Napoli è la città ideale per parlare d'amore», spiega Armato.

Maurizio De Giovanni è, come al solito, incisivo: «Questi tempi ci hanno portato a credere che un insulto sia sintomo di sincerità e di forza e che, invece, una dichiarazione di affetto sia sintomo di debolezza e di fragilità. Non è così: ci vuole le forza per dire ‘ti voglio bene', per dire ‘ti amo', per parlare d'amore. E noi dobbiamo rappresentare questa forza. Dobbiamo fare in modo che nelle relazioni umane, ma anche tra persone e il loro luogo d'origine, si stabilisca una relazione di amore espressa. Le cose si dicono, non si danno per sottintese. Questo concorso è un modo per esprimere e diffondere quell’amore che spesso diamo per scontato».

Premio Lettera d'amore a Napoli: il regolamento

Le lettere, esclusivamente in prosa, in qualsiasi lingua (sarà necessario però allegare traduzione) dovranno essere mirate «all'espressione del sentimento di amore per la città di Napoli» e dovranno essere al massimo 3 cartelle (1.500-1.800 caratteri spazi inclusi). Il concorso è aperto a tutti, senza limiti d'età, prenderà ufficialmente il via il 1° marzo e si chiuderà il 20 maggio (farà fede il timbro postale di partenza). La premiazione è fissata per il 21 luglio 2025, in occasione del compleanno di IoCiSto. L'elaborato dovrà essere inviato a "Premio lettera d'amore a Napoli" presso "IoCiSto APS", via Cimarosa 20, 80127 Napoli e contestualmente alla mail iocistolettere@gmail.com.

Le informazioni dettagliate sul bando saranno disponibili dal 1° marzo sui siti della libreria IoCiSto (www.iocistolibreria.it), del Comune di Napoli (www.comune.napoli.it) e del Museo della Lettera d’Amore (www.museoletteradamore.it). In palio premi in denaro (per il podio: 500, 300 e 200 euro), ma anche un’esperienza speciale per chi vive fuori dalla Campania: grazie al contributo di Scoop Travel, il vincitore non residente in regione riceverà un week-end a Napoli per due persone. Inoltre, tutti i premiati potranno partecipare a una visita guidata organizzata dall’Associazione Locus Iste e riceveranno gadget personalizzati realizzati dall’Antica Pizzeria da Michele, che diffonderà l’iniziativa nelle proprie sedi internazionali.