video suggerito

Una cometa nei cieli di Napoli: lo scatto dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte Nel cielo di Napoli è apparsa la cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, immortalata da Enrico Cascone, astronomo dell’Osservatorio di Capodimonte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

146 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno scatto meraviglioso quello dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte: lo ha realizzato Enrico Cascone, astronomo ricercatore ed ingegnere dell'Osservatorio, e ritrae una cometa nel cielo di Napoli. Si tratta della cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, che la scorsa notte è stata avvistata mentre si trovava particolarmente vicina al sole, e dunque facilmente visibile ad occhio nudo visto l'aumento della luminosità.

La differenza tra cometa ed asteroide

Una cometa non va confusa con un asteroide, o un meteoroide: nomi spesso utilizzati in maniera simile ma che in realtà indicano corpi celesti completamente differenti gli uni dagli altri: gli asteroidi ad esempio sono grandi corpi rocciosi, mentre le comete sono praticamente simili ma per lo più ricoperte di ghiacci. Se si frammentano, vale per comete e asteroidi, i loro "pezzi" sono chiamati meteoroidi, e si dividono in due tipi: se entrano nell'atmosfera terreste, si chiamano meteore; se riescono a toccare il suolo terreste, si chiamano meteoriti.

Perché la cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS si chiama così

La cometa ha un nome non proprio notissimo o facile da ricordare: si tratta di una sigla composta che indica tutti i "parametri" della cometa stessa. Nel dettaglio, C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS si compone così:

C/ , indica una cometa non periodica (ovvero con particolari valori relativi alle orbite);

, indica una cometa non periodica (ovvero con particolari valori relativi alle orbite); 2023 , è l'anno della scoperta;

, è l'anno della scoperta; A , indica che è stata scoperta nei primi quindici giorni di gennaio;

, indica che è stata scoperta nei primi quindici giorni di gennaio; 3 , è il numero d'ordine di scoperta per le comete con la stessa lettera;

, è il numero d'ordine di scoperta per le comete con la stessa lettera; Tsuchinshan-ATLAS, indica i due scopritori: Tsuchinshan è il nome dato alle comete scoperte dall'Osservatorio della Montagna Purpurea che si trova a Nanchino, in Cina, ATLAS invece è l'acronimo di Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, il programma di ricerca astronomica che ha contribuito alla scoperta.