Una catena umana in spiaggia per ricordare Anna Scala, uccisa dall’ex e chiusa nel bagagliaio L’evento, organizzato dall’associazione “Catena Rosa”, si è tenuto ieri sulla spiaggia di Torre Annunziata. Anna Scala è stata uccisa dall’ex compagno a Piano di Sorrento lo scorso 17 agosto.

A cura di Valerio Papadia

Una catena umana, con tante persone – e tanti fiori – per ricordare Anna Scala, la donna di 56 anni uccisa a coltellate dall'ex compagno, Salvatore Ferraiuolo, lo scorso 17 agosto a Piano di Sorrento, nella provincia di Napoli. L'evento, organizzato dall'associazione "Catena Rosa" – al quale hanno partecipato anche altre associazioni – è andato in scena nella mattinata di ieri, venerdì 25 agosto, sulla spiaggia di Torre Annunziata.

Sulla manifestazione, che oltre ad Anna Scala ha ricordato anche tutte le altre vittime di femminicidio, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Vico Equense ha detto:

Oggi a Torre Annunziata, sulla spiaggia del Lido Eldorado, una catena umana ha ricordato Anna Scala e tutte le donne vittime di violenza. È ora che le istituzioni diano un segno chiaro e forte di vicinanza alle vittime, affinché non siano sole. È necessario fortificare e istituire nuovi centri antiviolenza. Bisogna partire dalle scuole: formare, informare ed educare alla non violenza. Ringraziamo l’associazione “Catena Rosa” per l’invito a partecipare a questo momento di riflessione e di grande commozione

Il femminicidio di Anna Scala, trovata nel bagagliaio di un'auto

Lo scorso 17 agosto, un residente di Piano di Sorrento nota un cadavere spuntare dal bagagliaio di un'auto parcheggiata in un garage: si tratta di Anna Scala, 56 anni; la donna ha diverse ferite da arma da taglio sul corpo. Le indagini, affidate ai carabinieri, iniziano subito: nel pomeriggio del 17 viene fermato l'ex compagno di Anna Scala, ovvero Salvatore Ferraiuolo, 54 anni, che la donna in passato aveva già denunciato per stalking. L'uomo ha confessato l'omicidio.