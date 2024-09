video suggerito

Una bisca clandestina in un appartamento di Casandrino: arrivano i carabinieri In sette stavano giocando a carte in una bisca clandestina di Casandrino: arrivano i carabinieri e li denunciano per gioco d'azzardo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una bisca clandestina è stata scoperta a Casandrino, nell'hinterland di Napoli, dai carabinieri del posto: erano in sette, in quel momento, a giocare a carte quando sono arrivati i militari dell'Arma. Il tutto è avvenuto in una palazzina di via Nino Bixio: provvidenziale il portone d'ingresso lasciato spalancato, forse a causa del forte caldo. Fatto sta che i carabinieri ci hanno messo poco a capire che gli schiamazzi fossero dovuti a delle partite di carte in corso in quel momento, e così sono intervenuti in un'abitazione dove erano già giunti per alcuni controlli.

Quando i militari dell'Arma sono entrati nella palazzina in via Nino Bixio a Casandrino, sono saliti per le scale "seguendo" il baccano che arrivava fin in strada: finché non sono arrivati davanti ad un appartamento dove, anche qui, la porta d'ingresso era aperta. All'interno, hanno trovato un tavolo ovale in un soggiorno spoglio, attorno al quale c'erano seduti sette uomini di varie origini (indiane, pakistane e bengalesi): talmente presi dallo giocare a carte, i sette non si erano neanche accorti che i carabinieri li avessero ormai letteralmente circondati e che fosse troppo tardi per loro provare la fuga o nascondere il tutto. Sul tavolo, oltre alle carte da gioco, mucchi di contanti e banconote di ogni taglio che i sette hanno comunque provato, ma non sono riusciti, a nascondere in tempo. I sette sono stati tutti denunciati per gioco d'azzardo dai carabinieri di Casandrino, mentre al termine delle operazioni sono stati sequestrati dai militari dell'Arma tutti i cinque mazzi di carte usati e 1.200 euro in contanti.