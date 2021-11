Un uomo si è ucciso con un colpo di pistola nella Basilica di Sant’Alfonso di Pagani Un uomo di 58 anni, C.P., si è sparato all’interno della Basilica di Sant’Alfonso a Pagani: non si conoscono i motivi dell’estremo gesto. L’uomo è entrato nella basilica quando non c’era nessuno, sparandosi alla testa. Lo hanno trovato poco dopo i fedeli giunti per assistere alla messa pomeridiana.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un uomo si è ucciso nella Basilica di Sant'Alfonso a Pagani, nel pomeriggio di oggi mercoledì 3 novembre. Si tratta di C.P., un 58enne del posto che, come apprende Fanpage.it, nel primo pomeriggio di oggi si sarebbe recato all'interno dei locali della chiesa quando non c'era nessuno, per poi spararsi con un colpo di pistola al volto. Il corpo è stato trovato poco dopo, quando alcuni fedeli sono giunti nella Basilica per la consueta messa pomeridiana.

Sul posto sono accorsi i carabinieri di Pagani che hanno immediatamente transennato la zona e proceduto ai rilievi. Arrivati anche gli operatori medico-sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza, che ne hanno disposto il trasferimento in ospedale a Nocera Inferiore. Ma le ferite riportate erano troppo gravi, e per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Alla Basilica è accorso anche il sindaco Lello De Prisco poco dopo la notizia del ritrovamento del corpo dell'uomo. Sconvolti i fedeli che erano giunti solo per assistere alla messa del pomeriggio ed invece hanno scoperto il corpo dell'uomo riverso per terra. Non si conoscono al momento i motivi dell'estremo gesto compiuto dal 58enne: diverse le ipotesi al vaglio dei carabinieri, che stanno provvedendo ad ascoltare amici e familiari. L'accesso alla Basilica di Sant'Alfonso è stato interdetto per effettuare i rilievi da parte dei militari dell'Arma. Al vaglio anche il possesso della pistola da parte dell'uomo, nonché se eventuali telecamere di videosorveglianza in zona possano aver immortalato le fasi immediatamente precedenti al suicidio dell'uomo, come ad esempio il suo arrivo alla Basilica e l'ingresso in Chiesa.