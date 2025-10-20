A Pozzuoli un disegno osceno sul pavimento fa chiudere il Liceo Virgilio per 24 ore

Il liceo "Virgilio" di Pozzuoli

La settimana scolastica è iniziata con un giorno inatteso di festa per gli studenti del Liceo Virgilio di Pozzuoli, nella provincia di Napoli, visto che oggi, lunedì 20 ottobre, le lezioni non si sono tenute a causa di un atto di vandalismo che ha riguardato l'istituto. Stamane, all'apertura della scuola – che racchiude Liceo Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane e che sorge all'ombra della Solfatara – è stato rinvenuto un pene gigante disegnato, utilizzando della vernice rossa, sul pavimento di uno dei corridoi; la dirigente scolastica ha così disposto la chiusura dell'istituto fino alla mattinata di domani, martedì 21 ottobre, per procedere alla rimozione del disegno osceno comparso nel corridoio.

Il disegno osceno comparso sul pavimento del Liceo Virgilio di Pozzuoli

Il Liceo Virgilio di Pozzuoli, alla fine della settimana scorsa, era stato occupato dagli studenti per due giorni, in segno di protesta e sensibilizzazione contro il genocidio in Palestina. Inoltre, come si legge sul sito e sui social dell'istituto, le lezioni nella giornata odierna sarebbero state ridotte, limitandosi all'orario 8.30-11.30, a causa di una assemblea studentesca.

Cacca sui banchi in una scuola di Afragola

Dalla provincia di Napoli, precisamente da Afragola, arriva un altro episodio di vandalismo in un istituto scolastico. Nella scuola "Aldo Moro", nella notte tra giovedì e venerdì scorso, ignoti sono entrati e hanno rubato pastelli, matite e soldi; come se non bastasse, prima di andare via, i soggetti hanno anche fatto cacca su alcuni banchi. Grazie alle indagini della Polizia Locale, uno dei presunti responsabili è stato identificato e denunciato per furto, danneggiamento e invasione di edifici.