Vandali in una scuola ad Afragola fanno cacca sui banchi, rubati soldi e accessori

Furto nella scuola Aldo Moro di Afragola. Rubati soldi e pastelli. I ladri hanno anche defecato sui banchi.
A cura di Pierluigi Frattasi
Raid di ladri nella scuola "Aldo Moro" di via Ugo la Malfa ad Afragola. Sfondano la finestra, devastano le aule e rubano pastelli, matite e soldi. Poi, prima di fuggire defecano sui banchi. Il furto con scasso è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. La dirigente scolastica ha denunciato l'accaduto alla Polizia Locale, guidata dal Comandante Antonio Piricelli, che si è messa sulle tracce dei malviventi. Con una indagine lampo il primo è stato individuato e denunciato per furto, danneggiamento e invasione di edifici. Si tratterebbe di una banda di tre italiani.

I ladri hanno sfondato una finestra

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni dei caschi bianchi, nella tarda serata di giovedì, un gruppo di ladri si sarebbe introdotto nella scuola del comune dell'area nord di Napoli scavalcando la recinzione. Entrati nelle aule, non curanti di quello che avevano davanti e dei reati che stavano commettendo, hanno rotto una finestra, messo a soqquadro alcune aule, rubato pastelli, matite, soldi.

Dopo il raid hanno defecato sui banchi

Oltre al furto, i ladri hanno fatto i loro bisogni sui banchi. Un episodio che ha provocato il disgusto di operatori scolastici, insegnanti e studenti. La Dirigente scolastica, molto provata per quanto accaduto, ha contattato il Dirigente Comandante della Polizia Locale Colonnello Antonio Piricelli, che immediatamente è arrivato presso la scuola per verificare lo stato dei luoghi ed ha avviato le indagini del caso finalizzate ad individuare i responsabili dei reati commessi.

Uno è stato preso, si cercano i complici

Dagli accertamenti posti in essere e dalle risultanze delle attività investigative, è stato individuato il primo dei tre componenti la banda di ladri. Quest'ultimo, dopo gli atti di rito, è stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di furto, danneggiamento ed invasione di edifici. Proseguono le indagini per individuare gli altri due componenti la banda di ladri.

Attualità
