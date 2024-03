Un mini arsenale nascosto nelle fogne delle palazzine popolari a Castellammare di Stabia Rione Moscarella, Castellammare di Stabia: armi e droga nascoste in un pozzetto delle palazzine popolari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era tutto stipato in un pozzetto delle acque reflue all'interno delle palazzine popolari del rione Moscarella, Castellammare di Stabia. Armi clandestine e droga trovate dai carabinieri della locale compagnia che avevano passato ai raggi X le palazzine. In un pozzetto del lotto 5 la scoperta.

Avvolte in un panno sporco due pistole, una Beretta p38 con matricola abrasa e una pistola Browning. E ancora 14 proiettili calibro 38 special, 48 dosi di marijuana, 10 di hashish e un bilancino di precisione. Il materiale è stato sequestrato: le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue.