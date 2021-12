Un istituto di vigilanza abusivo scoperto ad Acerra: non aveva mai avuto la licenza dal Prefetto Il titolare dell’attività abusiva e quattro dipendenti sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato.

A cura di Valerio Papadia

Ad Acerra, nella provincia di Napoli, gli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato hanno scoperto un istituto di vigilanza completamente abusivo: durante un controllo, infatti, i poliziotti hanno scoperto che l'istituto non aveva mai ricevuto la licenza dalla Prefettura di Napoli per lo svolgimento dell'attività di vigilanza. Nel corso della perquisizione nell'istituto, gli agenti hanno scoperto una stanza adibita a "control room", con 10 monitor, postazioni di lavoro dotate di radio e microfoni e diversi biglietti da visita.

Un vigilante guidava anche senza patente

I poliziotti hanno inoltre controllato tre vetture, con a bordo altrettanti dipendenti, di cui uno sprovvisto anche della patente di guida; in uso al titolare, invece, una quarta vettura. Tutti i veicoli controllati erano dotati di lampeggiante fisso e mobile e riportavano sulla scocca il logo dell'istituto di vigilanza.

Il titolare dell'attività abusiva, un uomo di 44 anni, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per esercizio di istituto di vigilanza senza la licenza del Prefetto, mentre i quattro dipendenti, tutti del posto – un 55enne, un 51enne, un 29enne e un 21enne, tutti già noti alle forze dell'ordine – sono stati denunciati per aver prestato servizio di vigilanza privata senza aver ricevuto il decreto prefettizio di Guardia Giurata Particolare; al 55enne è stata contestata anche la violazione del Codice della Strada per guida senza patente (mai conseguita). L'attività di vigilanza e le quattro automobili rinvenute sul posto dai poliziotti e utilizzate per svolgere il servizio sono invece state sottoposte a sequestro.