Un gommone abbandonato vicino ai bidoni dei rifiuti: scempio agli chalet di Mergellina

Un gommone, abbandonato da tempo e ormai completamente sgonfio, è stato rinvenuto davanti agli chalet di Mergellina: il natante è stato rimosso da Asia Napoli.

Doveva essere lì da molto tempo, visto che si era sgonfiato completamente: un gommone abbandonato per strada è stato recuperato oggi, venerdì 22 agosto, dagli operatori di Asia Napoli, la società che si occupa della gestione dei rifiuti in città. All'alba di oggi, nel corso delle consuete operazioni di raccolta rifiuti e spazzamento delle strade, alcuni operatori di Asia hanno notato il gommone, ormai completamente collassato su sé stesso, nella zona dei cosiddetti chalet di Mergellina, sul Lungomare di Napoli: il natante era stata abbandonato davanti alle campane della raccolta differenziata e, per effetto del caldo e del sole, era completamente sgonfio. Il gommone, pertanto, è stato rimosso dagli operatori.

"Come già accaduto in passato, nel periodo estivo assistiamo a questo deplorevole fenomeno – si legge in una nota di Asia Napoli – che richiede peraltro interventi straordinari da parte dell’azienda. Siamo alle prese con incivili che abbandonano imbarcazioni, veicoli e attrezzature da diporto, comportandosi come se si trattasse di un sacchetto di spazzatura. Anche in questo caso abbiamo provveduto a denunciare l’accaduto alle autorità competenti".