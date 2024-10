video suggerito

Un furgone pieno di scooter rubati e smontati per rivendere i pezzi: maxi sequestro a Giugliano Il furgone è stato intercettato e sequestrato dalla Polizia Municipale di Giugliano; gli agenti hanno intercettato anche un altro furgone, carico di pneumatici usati, che stavano per essere smaltiti illecitamente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vasta operazione della Polizia Municipale di Giugliano, vasto e popoloso Comune dell'hinterland a Nord di Napoli, che ha portato al sequestro di un furgone carico di scooter rubati e smontati. In particolare, gli agenti della sezione di Polizia Giudiziaria, Edilizia, Ambiente e Commercio e quelli della sezione di Polizia Stradale, guidati dal vice comandante capitano Salvatore Borgese, hanno fermato il furgone: a bordo, tre motocicli rubati e smontati, al fine di rivenderne i pezzi; il proprietario di uno degli scooter rubati è stato rintracciato, mentre l'uomo alla guida del furgone è stato denunciato per ricettazione.

Nel corso delle operazioni, gli agenti della Polizia Municipale si sono imbattuti in un altro furgone, che destava sospetto, e si sono lanciati al suo inseguimento, fermandolo: all'interno, i poliziotti hanno rinvenuto numerosi pneumatici, che stavano per essere sversati illecitamente.

Un plauso all'operazione della Polizia Municipale di Giugliano è arrivato dal sindaco, Nicola Pirozzi, che ha dichiarato: "Ringrazio i nostri agenti per il lavoro che svolgono tutti i giorni per rendere questa città più sicura. Ogni giorno un passo in più verso una città migliore".