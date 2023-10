Un campo di calcio a Scampia intitolato al giornalista Alessandro Sacco, scomparso a 44 anni Un campetto da calcio a Scampia dedicato ad Alessandro Sacco, il giornalista napoletano morto all’età di 44 anni. L’inaugurazione sabato 21 alle 10.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Alessandro Sacco

Un campo di calcetto intitolato ad Alessandro Sacco, il giornalista sportivo napoletano morto a 44 anni lo scorso giugno. L'inaugurazione sabato 21 ottobre, alle ore 10, presso il Centro Sportivo Arci Scampia di Napoli. Un progetto fortemente voluto dal padre, a sua volta giornalista, Pino Sacco in memoria del figlio. Alessandro Sacco aveva da poco compiuto 44 anni lo scorso 11 giugno, quando venne a mancare dopo un lungo ricovero. Da sempre seguiva da vicino le vicende del Napoli Calcio, che a sua volta lo ricordò con un tweet:

Il Napoli abbraccia la famiglia Sacco per la scomparsa di Alessandro, giornalista apprezzato e stimato per competenza e professionalità

Stimato e apprezzato da colleghi, amici e addetti ai lavori, negli anni scorsi era stato anche in prima linea nel raccontare il Napoli Calcio al femminile, dalla finale di Coppa Italia contro il Brescia al suo primo anno nella massima serie. Quest'anno nel ritiro del Napoli era stata posta una foto di Alessandro Sacco anche accanto al trofeo dei Campioni d'Italia, con il quale purtroppo il giovane giornalista partenopeo non aveva fatto in tempo a scattarsi una foto di persona. Alla cerimonia, oltre al presidente del Centro Sportivo e al padre Pino, pareciperanno anche Nicola Nardella (presidente della Municipalità 8) assieme all'assessore allo sport della municipalità Lucio Acciavatti, Carmine Zigarelli (Presidente del Comitato Regionale Campania), il giornalista Adolfo Molichelli, l'ex bandiera del Napoli e dirigente sportivo Gianni Improta, il parroco don Alessandro Gargiulo della Chiesa Maria Santissima del Buon Rimedio e tanti altri amici e conoscenti di Alessandro Sacco, che sui social si stanno dando appuntamento per essere presenti alla cerimonia.