Un anno fa moriva Alessando Cascone, suicida a 13 anni: era vittima di bullismo. Continuano le indagini Il ragazzino, il 1° settembre del 2022, si è lanciato dalla finestra della sua camera. Un anno dopo, il ricordo di famiglia e amici, mentre continuano le indagini per fare piena luce sulla sua morte.

A cura di Valerio Papadia

È passato un anno dalla morte di Alessandro Cascone, il ragazzino di 13 anni che, il 1° settembre del 2022, a Gragnano, nella provincia di Napoli, si è lanciato dalla finestra della sua camera. A un anno di distanza, proseguono le indagini della Procura di Torre Annunziata, che indaga sulla pista del bullismo, di cui Alessandro sarebbe stato vittima, come aveva indicato anche in un tema a scuola.

A un anno di distanza dalla tragica morte del 13enne, la famiglia, ma anche la scuola che il ragazzino frequentava, lo ricordano. "Oggi vogliamo ricordarlo con le commoventi parole di Don Paolo: rimarremo per sempre con i piedi nelle tue scarpe e passeggeremo per sempre sulle tue orme. Non verso il baratro ma in un giardino. Alla ricerca di quel segreto che abbiamo, anzi che siamo in verità. È l’unico posto dove memoria e affetto non finiscono più: dentro l’anima" si legge in un post sulla pagina Facebook dell'istituto Fucini-Roncalli di Gragnano, la scuola che Alessandro frequentava.

"È tutto più complicato – si legge ancora nel post della scuola – è tutto diverso adesso. Conserviamoci allora il ricordo più bello, di una notte d'estate a fare il bagno di notte tutti insieme, dove ci hai confessato i tuoi sogni e le tue aspirazioni. Desideri frantumati in una notte di un anno fa dove chissà quali pensieri ti hanno tormentato e fatto stare sveglio, fondati su chissà quali menzogne e inganni, così pesanti e persuasive da farti crollare. Conserviamoci allora la voglia di stare sempre insieme, seppure in modo diverso, seppure non uno accanto all'altro, il mio fratellino dal cuore arancione. È tutto più complicato, è tutto diverso adesso da spiegare".