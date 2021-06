Un anno fa la Campania sembrava uscita dall'incubo del Coronavirus: un anno dopo, oggi, i numeri sono nettamente più alti, a dimostrazione che con il virus bisognerà imparare davvero a conviverci ancora a lungo. Erano zero i nuovi contagi lo scorso anno: oggi sono 300. Le terapie intensive sono dieci volte più piene, enorme anche il numero dei casi attualmente attivi. Ma grazie ai vaccini ed ad un generale rispetto delle regole (seppur con qualche eccezione), la Campania per ora sembra prepararsi meglio al prossimo vero banco di prova: il dopo estate.

I dati a confronto, a distanza di 365 giorni, sono però pesanti: la Campania contava (al 4 giugno 2020) 160 ricoverati in ospedali nei reparti di degenza ordinaria, 5 in terapia intensiva e 665 in isolamento domiciliare, per un totale di 830 casi attivi. Numeri che oggi sono impietosi: 593 i ricoverati in degenza ordinaria, 49 in terapia intensiva e 63.541 in isolamento domiciliare, per un totale di 64.183 casi attivi. Numeri del tutto diversi, dunque, che testimoniano come la seconda ondata sia stata molto più violenta della prima: erano 4.822 i casi totali al 4 giugno 2020, oggi sono 420.550 in tutto.

L'arrivo dei vaccini ha ovviamente cambiato lo scenario in meglio: nonostante le cifre del contagio raggiunte, la situazione sembra essere tornata almeno sotto controllo. L'attenzione però resta massima: una nuova ondata sarebbe devastante per tutte le attività economiche, e dunque gli inviti alla prudenza continuano senza sosta. Proprio oggi, lo stesso presidente Vincenzo De Luca ha ribadito che in giro "c'è ancora una percentuale di imbecilli che non rispetta le regole di prudenza e di contrasto al virus". Riferimento, nemmeno troppo velato, ai trecento contagi in regione registrati nella giornata di oggi, in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi.