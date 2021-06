Il contagio da Covid-19 in Campania è calato ma non è sparito. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania anticipa che oggi in Campania ci sono 300 positivi, quasi tutti asintomatici, fortunatamente, evidenziando che c'è stata «una percentuale di imbecilli che non ha rispettato le regole di prudenza e di contrasto al Covid. Mi auguro che questa percentuale di imbecilli, movida irresponsabile, attività private contro le norme, si riduca non dico a zero ma a percentuali minime». Spiega il governatore: «Cominciamo a respirare, ma raccomando sempre di essere prudenti. Dobbiamo avere senso di responsabilità perché molte delle norme che saranno previste a livello nazionale sono ridicole e non le controllerà nessuno».

Nel corso della diretta Facebook del venerdì De Luca fa sarcasmo sulle regole imposte dal governo. «E vietato ricevere a casa per non più di una volta una famiglia di amici? E chi controlla? Allora, siccome non sarà possibile alcun controllo – ha sottolineato – autocontrolliamoci e autolimitiamoci, perché comunque c'è un 15 percento di cittadini che, per sua scelta, non ha voluto vaccinarsi e quindi è esposto al contagio, ci sono le varianti, a settembre apre l'anno scolastico in tutte le fasce di età, quindi dobbiamo fare la vaccinazione anche per la popolazione studentesca. Insomma abbiamo tutti i motivi per rallegrarci, respirare, guardare con fiducia al futuro, ma anche per essere prudenti e responsabili».