Un altro ragazzino accoltellato in piazza Dante a Napoli: è il secondo in poche ore

A cura di Valerio Papadia

Un altro minorenne accoltellato in piazza Dante, nel cuore di Napoli: è il secondo in poche ore. Poco prima della mezzanotte di ieri, domenica 4 maggio, un ragazzino di 15 anni è rimasto ferito dopo essere stato accoltellato proprio nella piazza che porta il nome del sommo poeta; da quanto si apprende, il 15enne ha ricevuto diversi fendenti, uno dei quali lo ha raggiunto all'addome. Soccorso dal 118, il minorenne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Pellegrini, dove è stato ricoverato in prognosi riservata; il ragazzino non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per fare luce su quanto accaduto; al momento, non si conoscono le motivazioni dietro l'aggressione ai danni del 15enne, né il responsabile o i responsabili della violenza.

La notte precedente in piazza Dante era stato accoltellato un 14enne

Quello avvenuto ieri, come detto, è il secondo episodio di violenza in poche ore avvenuto in piazza Dante. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, un ragazzino di 14 anni ha subito la stessa sorte ed è stato accoltellato. Anche in questo caso, delle indagini si è occupata la Polizia di Stato che, in poche ore, ha individuato un altro giovanissimo, ritenuto il presunto responsabile dell'accoltellamento. Il prefetto di Napoli Michele di Bari, in seguito all'aggressione, ha intensificato i controlli delle forze dell'ordine nel centro storico di Napoli, luogo in cui, soprattutto nel fine settimana, si concentrano giovani e giovanissimi.