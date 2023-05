Ucciso alle giostre di Torre del Greco: sconto di pena in appello per i due 15enni Sconto di pena per i due 15enni accusati dell’omicidio alle giostre di Giovanni Guarino. La difesa annuncia già ricorso alla Cassazione per la piena assoluzione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La vittima, Giovanni Guarino

Sconto di pena per i due 15enni accusati dell'omicidio di Giovanni Guarino, il giovane ucciso alle giostre di Torre del Greco la sera del 10 aprile 2022, nella Domenica delle Palme. Lo ha deciso la Corte d'Appello del Tribunale di Napoli: i due giovanissimi, condannati in primo grado a 14 anni e 8 mesi di reclusione, hanno ricevuto una riduzione di 2 anni e 8 mesi, che portano così la condanna a 12 anni di carcere.

Soddisfatta la difesa dei due ragazzi oggi sedicenni, guidata dall'avvocato Mauro Porcelli. I giovanissimi, dal canto loro, hanno ribadito ancora una volta di essere innocenti e vittime di una "condanna ingiusta". La difesa ha già fatto sapere che presenterà un ulteriore ricorso contro la condanna presso la Corte di Cassazione. Secondo la tesi dell'accusa, quella sera ci sarebbe stata una rissa nei pressi del luna park di via Leopardi tra un gruppo di ragazzi di Torre del Greco ed uno di giovanissimi provenienti da Torre Annunziata.

Due appartenenti a quest'ultimo gruppo avrebbero ferito mortalmente Giovanni Guarino e gravemente l'amico che che era con lui. Guarino, estraneo a contesti criminali, lavorava nel negozio di frutta e verdura di famiglia ed era deceduto poco dopo per le ferite riportate. Per la difesa dei due all'epoca 15enni, invece, non vi sarebbe invece "la prova certa della responsabilità dei due ragazzi", così come sarebbero "troppi ed insuperabili" i dubbi riguardo la dinamica e allo svolgimento dei fatti. Da qui l'imminente ricorso alla Cassazione: per la difesa dei due, infatti, "l'obiettivo finale da raggiungere è la piena dichiarazione di innocenza dei due minorenni e la loro piena assoluzione".