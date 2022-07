Ucciso a 44 anni da un ictus, la famiglia dona gli organi: salveranno quattro persone L’uomo, Gianni, è morto all’ospedale del Mare di Napoli a causa di un ictus; nella notte, nel nosocomio partenopeo è stato effettuato l’espianto degli organi.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Il grande dolore non ha minato le generosità della famiglia di Gianni, un uomo napoletano di 44 anni stroncato, nonostante la giovane età, a un ictus fulminante, che non gli ha lasciato scampo: i suoi famigliari hanno dato l'ok per la donazione degli organi, che salveranno almeno quattro persone, in attesa di trapianto. Il 44enne è stato improvvisamente colpito da un devastante ictus cerebrale: l'uomo è stato ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli, nel reparto di Rianimazione, dove i medici e gli infermieri hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita; i tentativi dei sanitari, sfortunatamente, si sono rivelati vani e l'anestesista Domenico Maio e il coordinatore locale Pasquale De Rosa hanno dovuto dichiarare la morte cerebrale del 44enne.

Espiantati rene, fegato e cornee del 44enne: salveranno 4 vite

Nonostante la tragedia appena vissuta e il grande dolore, Luisa, la moglie di Gianni, ha dato il via libera alla donazione degli organi. Quindi, durante la notte tra il 9 e il 10 luglio, sempre all'ospedale del Mare, i medici hanno proceduto dunque all'espianto di rene, fegato e delle cornee del 44enne, che saranno destinati ad almeno quattro persone, in attesa di trapianto.