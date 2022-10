“Uccidili a questi uomini di m…”: così la partita di calcetto stava diventando una carneficina Rissa e coltellate dopo il calcetto: 4 feriti a Miano. Padre e figlio, rispettivamente fratello e nipote della boss Licciardi, fermati per tentato omicidio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una banale partita di calcio, un alterco, poi le coltellate: è accaduto di tutto ai Campi San Rocco di Miano. Ma le indagini degli inquirenti sono riusciti a ricostruire il tutto, arrivando così all'arresto di due persone, padre e figlio: si tratta di Giuseppe e Gennaro Musella, entrambi imparentati (rispettivamente fratello e nipote) con Maria Licciardi, detta ‘a Piccerella e donna boss all'interno dell'Alleanza di Secondigliano.

Per entrambi le accuse sono di tentato omicidio in concorso e lesioni gravi aggravate. Inizialmente era stato fermato solo il padre, mentre il figlio si era reso irreperibile salvo poi presentarsi spontaneamente alle forze dell'ordine accompagnato dal proprio avvocato.

La rissa a Miano dopo una partita di calcio

La vicenda risale allo scorso 4 ottobre, quando ai campi sportivi San Rocco a Miano, nella periferia nord di Napoli, una banale partita di calcio è sfociata in una rissa. Stando da quanto ricostruito grazie alle testimonianze e alla presenza di immagini a video, terminata la partita Gennaro Musella si sarebbe avvicinato al proprio borsone, prendendo dall'interno un coltello. Poi, tornato in campo, avrebbe sferrato delle coltellate verso un avversario. Di lì a poco l'aggressione è diventata rissa, con l'ingresso in campo di altre persone.

Leggi anche Anziana 72enne rapinata a Corso Umberto cade a terra e si frattura la testa: grave al CTO

Tra questi ci sarebbe stato anche Giuseppe Musella, padre del ragazzo, che poco prima avrebbe incitato il figlio a colpire: "Uccidili, uccidili a questi uomini di m…", si legge nelle carte giudiziarie che Fanpage.it ha potuto consultare. L'uomo poi avrebbe partecipato attivamente all'aggressione stessa, scendendo in campo e trattenendo una delle vittime mentre il figlio colpiva.

Quattro i feriti, uno in prognosi riservata

Solo per caso non c'è scappato il morto. A testimonianza della ferocia nello scontro ci sono le cartelle cliniche. Dei quattro feriti complessivi, infatti, due avevano riportato le conseguenze peggiori: come stilato nei referti medici dell'ospedale Cardarelli. Per il primo questi la diagnosi:

ferite multiple da arma bianca a livello lombare e sulla schiena, oltre a contusioni multiple alla testa e al volto, con ematoma a livello occipito parietale destro e sangue nel cavo orale proveniente dalla gengiva dell'arcata dentale inferiore in sede di incisivi centrali

Ecco la seconda:

traumatismo del fegato e ferita aperta in cavità, lacerazione maggiore, con due punti di ingresso del diametro di circa 1,5 centimetri, uno a livello della X costa destra sulla linea ascellare anteriore ed il secondo a livello dell'ipocondrio destro, con prognosi riservata.

Se l'erano cavata meglio invece gli altri due feriti: uno di loro con un «trauma contusivo del volto ed edema del labbro superiore», l'altro infine ha riportato un »trauma contusivo del ginocchio sinistro ed abrasione superficiale all'avambraccio sinistro».