Uccide la nonna a coltellate a Capaccio, la 16enne: “Pronta a parlare coi giudici” Domani l’udienza di convalida per l’arresto della 16enne che ha ucciso la nonna a Capaccio-Paestum; la giovane pronta a rilasciare dichiarazioni spontanee.

A cura di Nico Falco

La vittima, Ermenegilda Candreva, e il luogo dell’omicidio, a Capaccio–Paestum

Il motivo della lite, la dinamica. Chi ha afferrato il coltello, e perché. Interrogativi che per il momento restano rinchiusi nelle quattro mura di quell'abitazione di via Tavernelle, a Capaccio-Paestum, e che forse domani troveranno una risposta: la 16enne in carcere con l'accusa di avere ucciso la nonna a coltellate, che dalla sera dell'omicidio non ha aperto bocca, sarebbe pronta a raccontare tutto al gip durante l'udienza di convalida.

La ragazza si trova da lunedì notte nel minorile di Nisida, a Napoli. Stando a quanto fatto trapelare dal suo avvocato avrebbe deciso di rilasciare dichiarazioni spontanee per spiegare cosa è avvenuto in casa della nonna. Poche, e frammentarie, le informazioni su cui stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Fabiola Garello.

Uccide la nonna a coltellate a Capaccio-Paestum

Lunedì sera la ragazza avrebbe raggiunto l'abitazione di via Tavernelle, a pochi passi dai locali della movida. Non è chiaro se fosse andata a trovare la nonna, la 76enne Ermenegilda Candreva, o se si fosse trattato di un incontro fortuito. Le due sarebbero entrate in casa, poi sarebbe scoppiata una lite. Quando sono arrivati i carabinieri l'anziana era già senza vita, mentre la ragazza presentava delle ferite compatibili con un'arma bianca ad un braccio e a un dito: potrebbe essersi ferita da sola, mentre accoltellava la nonna, ma quei segni potrebbero essere riconducibili a un tentativo di difesa

Sabato i funerali di Gilda Candreva

L'autopsia ha rivelato che l'anziana non è stata colpita con 6 fendenti, come inizialmente ritenuto, ma che le coltellate sono state otto. Dopo gli esami autoptici la salma è stata liberata. I funerali di Gilda Candreva si terranno sabato mattina, 12 novembre, alle ore 10, nella basilica Paleocristiana di Paestum.