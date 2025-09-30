Femminicidio a Benevento, donna di 49 anni uccisa a colpi di pietre: il marito è ricercato, scomparsi i figli

La casa del delitto a Paupisi (a sinistra). Salvatore Ocone, 58 anni, ricercato dai carabinieri (a destra)

Donna di 49 anni uccisa a colpi di pietra in testa nel Beneventano. La vittima è Elisabetta Polcino, casalinga. Il corpo senza vita della donna sarebbe stato ritrovato a letto, nella casa dove abita la famiglia, a Paupisi, in contrada Frasso, nella provincia di Benevento. Il marito, Salvatore Ocone, agricoltore di 58 anni, sospettato per il femminicidio, dopo l'aggressione si sarebbe dileguato nel nulla ed è attualmente ricercato dalle forze dell'ordine. La coppia era sposata ed aveva tre figli, due maschi e una femmina, dei quali uno maggiorenne, che lavora in un'altra regione. I due figli minori, una ragazza di 16 e un ragazzo di 15 anni, al momento sarebbero scomparsi e ricercati dalle forze dell'ordine, questa mattina non sarebbero andati a scuola. Le ricerche sono in corso anche con un elicottero del Nucleo di Pontecagnano.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Tra le ipotesi che circolano, quella di un litigio tra marito e moglie culminato in un'aggressione, ma non si esclude che possa essere stata colpita anche mentre era ancora a letto. Inizialmente è circolata anche la notizia che la coppia stesse vivendo una fase travagliata, ma la circostanza al momento non è confermata e il sindaco di Paupisi ha, invece, dichiarato che non c'erano segnali allarmanti. Mentre, secondo fonti investigative, non risulterebbero episodi di violenze precedenti nell'ambito della coppia. Al momento si cercano anche i figli minori, che questa mattina, secondo quanto riferito dal primo cittadino, non sarebbero andati a scuola. Le ricerche dei tre sono state estere a tutt'Italia. Si sta cercando di rintracciare un'auto Opel, nella disponibilità del 58enne.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Benevento. Secondo le prime informazioni, dal primo esame medico legale esterno sembrerebbe che la 49enne sia stata colpita più volte al capo e che data del decesso possa risalire a poco dopo le 8,00 del mattino di oggi, martedì 30 settembre. Sul luogo del femminicidio ci sono anche gli esperti della Scientifica che stanno eseguendo i rilievi. La ricostruzione della vicenda al momento resta frammentaria ed ancora in fase di accertamento.

La casa di Paupisi dove è avvenuto il delitto / Foto Fanpage.it

Scomparsi due figli di 10 e 15 anni, ricerche nelle campagne

Ricerche a tappeto nel Sannio per ritrovare il 58enne e i due figli minori scomparsi. Al momento i controlli si concentrano nelle campagne circostanti Paupisi e nei terreni di proprietà di Ocone. Le forze dell'ordine hanno diramato un comunicato di ricerca in tutta Italia. I due ragazzini di 10 e 15 anni questa mattina non sarebbero andati a scuola. Le ricerche vedono impegnati Carabinieri e Polizia locale con il coordinamento della Procura di Benevento. Il terzo figlio della coppia, maggiorenne, lavora in un'altra regione. È stato informato dell'accaduto e starebbe tornando in queste ore a Paupisi. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa LaPresse, l'uomo avrebbe avuto in passato problemi di depressione per i quali era stato seguito da un medico.

La donna colpita mentre era a letto: l'ipotesi investigativa

Secondo le prime informazioni, la 49enne potrebbe essere stata colpita mentre era a letto e non in strada, come inizialmente ipotizzato. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto attraverso le testimonianze dei vicini di casa. Giallo anche sull'arma utilizzata per il delitto. Inizialmente si è parlato di una pietra, ma potrebbe essersi trattato anche di un altro oggetto contundente. A scoprire il corpo senza vita della donna questa mattina sarebbero stati i familiari, che hanno dato l'allarme. Nella casa, al primo piano abita la madre dell'uomo. All'interno dell'abitazione, sarebbero state rinvenute numerose tracce di sangue.

Femminicidio Benevento, è caccia al marito: Salvatore Ocone ricercato in tutta Italia

L'uomo, Salvatore Ocone, subito dopo il femminicidio, avrebbe fatto perdere le sue tracce. Al momento sono in corso le ricerche sia a Paupisi che nei comuni circostanti, avviate dai Carabinieri con il coordinamento della Procura della Repubblica di Benevento. Il sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, che sta partecipando alle richieste, intervenuto a Ntr 24, ha detto: "Oltre al marito della vittima, sono irreperibili anche i figli della coppia e questa è la nostra più grande preoccupazione".

"La notizia di quello che è successo – prosegue il primo cittadino – ha colpito la comunità e ci lascia attoniti. Una famiglia che all'apparenza non mostrava alcun segno di disagio non era seguita dai servizi sociali. Lui è un grande lavoratore, probabilmente non abbiamo colto qualche segnale che si è manifestato in questi ultimi giorni. Sono stato a una festa insieme alla coppia e non c'era nessun segno di disaccordo tra loro. Faremo di tutto per rintracciare i ragazzini, sono due a frequentare la scuola dell'obbligo di Paupisi, un altro figlio è maggiorenne e non era in casa al momento della tragedia. I due bambini, ma non ho certezza, non sarebbero stati portati a scuola questa mattina".