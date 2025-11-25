napoli
Ubriaco, si presenta dall’ex e la picchia: la donna scappa in caserma e lo fa arrestare

Una 33enne, picchiata dall’ex che aveva denunciato poche ore prima, si salva scappando dai carabinieri: l’uomo è stato arrestato per stalking.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Ancora un crimine contro le donne nelle scorse ore, stavolta a Napoli, dove un uomo di 32 anni è stato arrestato per stalking ed è ora in carcere. L'uomo aveva raggiunto, in stato di ebrezza, l'appartamento della ex compagna e ha iniziato a picchiarla: la donna si è salvata scappando fino alla caserma dei carabinieri, che sono poi intervenuti per arrestare l'uomo, ora sotto chiave a disposizione dell'autorità giudiziaria. La donna ha riportato diverse ferite ma fortunatamente sta bene e se la caverà.

Tutto è accaduto nella notte appena trascorsa: l'uomo, 32 anni, aveva avuto in passato una storia di pochi mesi con la donna, 33 anni, finché lei non lo ha lasciato a causa dei problemi di alcolismo dell'uomo, che ogni volta la picchiava da ubriaco. Anche dopo essersi lasciati, però, l'uomo ha continuato a perseguitarla, presentandosi ogni sera sotto casa sua, come ricostruito dagli inquirenti. Ieri mattina, la donna si era presentata in caserma dai carabinieri per denunciarlo, e i militari dell'Arma le attivano il codice rosso previsto in questi casi. Ma non basta, perché poche ore dopo l'uomo si ripresenta sotto casa della ex visibilmente ubriaco, la afferra e la aggredisce. Provvidenziale l'intervento di un vicino: la donna riesce a svincolarsi e scappare, correndo fino alla caserma dei carabinieri chiedendo aiuto.

Mentre i militari dell'Arma soccorrono la donna, una pattuglia e una gazzella raggiungono l'abitazione della donna e, poco distante, trovano il 33enne ancora in zona, palesemente ubriaco. I carabinieri lo bloccano e lo arrestano per stalking: ora è in carcere, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. La donna, che presenta ferite in varie parti del corpo per le percosse subite, fortunatamente se la caverà.

