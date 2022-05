Tutto esaurito all’Arena Flegrea per il concerto di Franco Ricciardi Tutto esaurito all’Arena Flegrea di Napoli per il concerto di Franco Ricciardi previsto per il 2 luglio 2022.

A cura di Redazione Napoli

All'Arena Flegrea il concerto di Franco Ricciardi previsto per il 2 Luglio è già sold out. Dal 5 Aprile, data in cui si è dato il via alla vendita dei biglietti, al 5 Maggio, sono stati acquistati ben 6.000 ingressi, e in soli 30 giorni è stata così raggiunta la capienza massima prevista per i concerti rendendo la data sold out con ben due mesi di anticipo.

"Ancora non ci credo", dichiara Franco Ricciardi, "è un risultato che mi emoziona tantissimo, quasi come se fosse per me il primo concerto che devo tenere. Non vi nascondo che quando mi hanno proposto l'Arena Flegrea mi sono spaventato, avevo un pò timore di un posto in cui si sono esibiti le grandi star del panorama musicale internazionale. Aver venduto tutti i biglietti così in anticipo è la testimonianza dell'amore vero che ogni giorno ricevo da questa città. Un amore che rivendico in ogni mia canzone e in ogni mio brano e che dopo 35 anni di attività non è mai cambiato. Ho anche in serbo una bellissima sorpresa, dal palco dell'Arena Flegrea darò una notizia in anteprima che spero farà felici tutti", conclude Franco Ricciardi.