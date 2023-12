Tutti i concerti di dicembre 2023 a Napoli: da Madame a Calcutta passando per Tropico e Nada Durante il periodo di Natale saranno vari i concerti in città, da nomi noti come Calcutta, Madame, Truppi e Tropico, fino a realtà giovani come Daniela Pes e Marta del Grandi allieteranno il dicembre in città.

Sarà un periodo natalizio musicale a Napoli, sono vari, infatti, i concerti che si terranno in città nei giorni immediatamente precedenti e quelli successivi al 25 dicembre. Nonostante gli enormi problemi di infrastrutture che non rende la città così accogliente, quando si parla di concerti: mancano – o sono uniche – le strutture intermedie, quelle da poche migliaia e da qualche centinaia di persone, senza contare l'assenza di locali e club al centro di Napoli e infatti non pochi preferiscono Eboli o Salerno. Eppure c'è ancora chi riesce a mantenere uno standard accettabile, sia promoter locali che nazionali che ancora vedono in Napoli una città attrattiva, anche per l'enorme fermento musicale di questi anni. Proviamo a segnalare una serie di concerti che si tengono nei prossimi giorni in città.

Madame a Napoli al Palapartenope

Il 16 dicembre arriverà in città Madame, che chiuderà al Palapartenope di via Barbagallo, a Fuorigrotta, il suo tour che ha seguito l'uscita dell'album "L'Amore": il concerto della cantautrice sarà aperto da Vale LP, cantautrice e rapper napoletana, protagonista, nel 2021, di X Factor. Contemporaneamente al Teatro Bolivar di Materdei si terrà il concerto di Giovanni Truppi, in tour per il decimo anniversario della pubblicazione di "Il Mondo è come te lo metti in testa", secondo album in studio e uno dei più amati della sua carriera: ad aprire il concerto sarà il cantautore napoletano Francesco Lettieri. Sempre il 16 tocca anche a Napoleone suonare al Common Ground per il "Romantico Club – Tour 2023/2024", mentre fino al 17 dicembre, poi, al Teatro Cilea il protagonista è Roberto Colella con lo spettacolo inedito "Qualcosa ci inventeremo", ovvero un concerto/racconto in cui il mondo delle idee incontra quello della realtà.

Nello Daniele, Matteo Paolillo, Nitro

Il 19 dicembre Nello Daniele presenterà il suo nuovo album ‘E che cè resta’ nel corso di un incontro il pubblico che si terrà martedì 19 dicembre a Napoli all’interno della Domus Ars – Chiesa San Francesco delle Monache (via Santa Chiara 10C) a partire dalle ore 18.30. Il 20 dicembre arriva a Napoli la cantautrice Daniela Pes che qualche mese fa ha vinto il Premio Tenco come Miglior opera prima con il suo album "Spira", prodotto da Iosonouncane: Pes sarà all'Auditorium Novecento il 20 dicembre, a cui seguirà Fantasie Safari + Geo, per la rassegna Melody AM (organizzata da Orfeo booking), mentre il 21 sarà la volta di Matteo Paolillo, il cantante e protagonista di Mare Fuori, infatti, si esibirà in concerto al Palapartenope con il "Come te tour" che per la prima volta lo sta portando nei Palazzetti italiani. La stessa sera al Duel Club di Agnano arriva Nitro, uno dei migliori rapper italiani, con il suo "Outside Winter Tour": "Ho provato una scaletta con la band per la prima volta nella mia vita. È stato incredibile!" ha detto commentando il tour.

Calcutta il 22 dicembre a Napoli

Il 22 dicembre, invece, toccherà a Calcutta, il cantautore di Latina che la settimana scorsa è stato costretto a rinviare il concerto previsto al Palapartenope a causa di un'influenza. L'autore di Relax, però, ha trovato lo spazio per recuperare e porterà sempre al Palapartenope di Fuorigrotta il suo tour, completamente sold out da mesi.

C'è un filo diretto che lega, poi, il cantautore laziale a Tropico, ovvero Davide Petrella, tra i cantautori e gli autori più rilevanti di questi anni, che il 23 dicembre sarà protagonista al Palapartenope, per una data che ormai da tempo è già andata tutta esaurita, a conferma dell'affetto che Petrella nutre in città, ma non solo.

99 Posse e 24 Grana

Il 26 dicembre al teatro Bellini ci sono i 99 Posse, mentre il 27 dicembre è un giorno pieno di appuntamenti musicali in città, con un calendario che accontenta tutti i gusti. Al Duel Club tornano i 24 Grana con il concerto natalizio che, ormai, è diventato un must per gli appassionati: la band torna in città anticipati dal Dj set di Daniele Lama (Hang The DJs!).

Marta del Grandi, Cristina Donà, Amalia Grè, Rita Marcotulli

Al Palapartenope, invece, tocca a Tony Tammaro che torna al Palapartenope con "La Grande Notte dei Tamarri 2", il concerto-evento che celebra uno dei cantautori più amati di Napoli. All'Auditorium Novecento arriva anche Marta del Grandi, cantautrice che ha pubblicato uno dei migliori album dell'anno, ovvero Selva’. Nada darà il via, al Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, all'iniziativa artistica-culturale "Racconti al femminile” che vedrà esibirsi anche Cristina Donà il 28, Amalia Grè il 29 e Rita Marcotulli il 30. Il 28 dicembre, invece, sempre all'Auditorium Novecento ci saranno Fanali che suonano Lou Reed.