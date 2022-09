Turista si perde sui Monti Lattari, ritrovata dai carabinieri: “Grazie per avermi salvato” Una turista tedesca di 20 anni si perde sui Monti Lattari di Agerola: ritrovata dai carabinieri, prima di ripartire lascia loro un messaggio di ringraziamento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un cartello scritto in un italiano forse un po' approssimato ma di sicuro affetto: "Grazie molto per avermi salvato". Questo il messaggio di Antonia, una giovane turista tedesca che è stata salvata dai carabinieri di Agerola dopo essersi persa sui Monti Lattari. La ventenne ha così deciso di lasciare un cartello di ringraziamenti in albergo prima di ripartire alla volta della Germania.

Tutto è accaduto nei pressi dei sentieri nei boschi dell'Orrido Pino, sui Monti Lattari all'altezza di Agerola, dove la giovane era andata per un'escursione. Qui però ha perso l'orientamento, e si è smarrita nei boschi: subito è partita la macchina dei soccorsi, per trovare la ragazza. Alle ricerche si sono uniti i Carabinieri di Agerola e personale del soccorso alpino e e speleologico della Campania. Si teme il peggio perché alle 22, ormai con buio totale, la giovane non si trova ancora. Solo attorno all'una di notte i militari dell'Arma riescono a rintracciare la ragazza: è stanca, spaventata, ma in buona salute. Era ancora nei boschi, infreddolita ma in condizioni non considerate preoccupanti.

Subito vengono avvisati i familiari: i genitori, ancora in Germania, si mettono subito in viaggio per raggiungere Agerola, dove la ragazza alloggiava durante la vacanza. Dopo essersi assicurati che la giovane stesse bene, sono tornati tutti in Germania ma, prima di varcare nuovamente le Alpi, la ventenne ha voluto lasciare un biglietto per i carabinieri: "Grazie molto per avermi salvato", si legge sul messaggio. Cartello che è stato lasciato prima di partire all'albergatore, che ha avvisato subito i carabinieri di Agerola per il "ritiro" presso la struttura ricettiva.