A piedi sull'Asse Mediano tra le auto che sfrecciano: uomo salvato dai carabinieri I carabinieri hanno salvato un uomo di 80 anni, che vagava sull'Asse Mediano, sulla corsia di sorpasso, tra le auto ad alta velocità e sotto la pioggia battente.

A cura di Valerio Papadia

Vagava a piedi, sotto la pioggia battente, tra le auto che sfrecciavano sulla corsia di sorpasso: un uomo di 80 anni è stato salvato dai carabinieri sull'Asse Mediano, lungo asse viario che mette in comunicazione Napoli con l'hinterland Nord. I carabinieri della compagnia di Giugliano, dopo numerose segnalazioni alla Centrale Operativa, intervengono sul posto: le telefonate riferiscono tutte di un uomo che passeggia sulla corsia di sorpasso, in direzione Giugliano centro.

I militari della Sezione Radiomobile, non avendo indicazioni precise sul luogo esatto, cominciano a percorrere l'Asse Mediano, fino a quando, ad un tratto, compare l'uomo: è proprio sulla corsia di sorpasso, cammina in direzione opposta al senso di marcia delle auto, che percorrono la strada a velocità sostenuta.

L'uomo si era allontanato da una casa per anziani

Fermata l'auto di pattuglia, i carabinieri raggiungono l'uomo – visibilmente disorientato – e lo fanno accomodare nell'abitacolo, al riparo dalla pioggia, dal vento e dalle auto; l'80enne è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118, che per fortuna lo hanno trovato in buone condizioni di salute. Dopo le opportune verifiche del caso, i militari dell'Arma hanno appurato che l'uomo si era allontanato, poco prima, da una struttura per anziani.