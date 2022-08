Turista rapinato in centro a Napoli, le sue urla attirano la polizia: arrestati 2 malviventi La vicenda questa notte in via Seggio del Popolo, nella zona di corso Umberto I: il turista francese è stato rapinato del cellulare, ma le sue urla hanno permesso ai poliziotti di intervenire e di arrestare i due rapinatori.

A cura di Valerio Papadia

Brutta disavventura per un turista francese in visita a Napoli, fortunatamente conclusasi però con un lieto fine. Questa notte, l'uomo è stato rapinato, ma le sue urla hanno attirato l'attenzione di alcuni agenti della Polizia di Stato, che hanno restituito il maltolto al turista e arrestato i due malviventi. I poliziotti del commissariato Decumani, impegnati in un servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in corso Umberto I, hanno udito le urla di un uomo che chiedeva aiuto e sono intervenuti: raggiunto l'uomo in difficoltà, in via Seggio del Popolo, hanno scoperto che la vittima, un turista francese, veniva trattenuto da due malintenzionati.

Gli agenti hanno bloccato gli aggressori, appurando che poco prima avevano raggiunto il turista, che stava passeggiando in strada, e gli avevano rubato il cellulare, che è stato restituito al legittimo proprietario. I malviventi, invece, sono stati arrestati per rapina aggravata: si tratta di S.N., 36 anni e M.I., 28 anni, entrambi di origini nigeriane e irregolari sul territorio italiano.

Scippa un cellulare, rapinatore inseguito dalla vittima per 3 chilometri

Ancora a Napoli, nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 24 agosto, un altro rapinatore è stato arrestato dalla Polizia di Stato: si tratta di Z.N., 25enne di origini marocchine, anch'egli irregolare sul territorio italiano. Il malvivente, in piazzale Tecchio, quartiere Fuorigrotta, ha scippato il cellulare a un altro uomo e si è dato alla fuga: la vittima l'ha però inseguito per ben tre chilometri, fino a Mergellina, dove ha incrociato una pattuglia della Polizia di Stato e ha chiesto aiuto. Gli agenti, dopo una breve colluttazione, hanno arrestato il 25enne.