Turista precipita sul Sentiero degli Dei e si fa male: salvato dall'elisoccorso L'uomo, che stava affrontando il suggestivo percorso a picco sul mare della Costiera Amalfitana, è scivolato ed è precipitato: è stato pertanto soccorso da un'eliambulanza.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Brutta disavventura, che poteva avere risvolti tragici, quella vissuta oggi, martedì 20 maggio, da un turista che stava percorrendo il Sentiero degli Dei, il noto e suggestivo percorso a picco sul mare della Costiera Amalfitana, nella provincia di Salerno. L'uomo, un 75enne di origini napoletane, che stava affrontando l'escursione in compagnia della moglie, giunto alla mattonella 9 del sentiero, è scivolato ed precipitato, rimanendo ferito.

Sul posto è intervenuto tempestivamente l'elisoccorso del 118, mentre via terra sono arrivati gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS). Il 75enne è stato pertanto raggiunto, stabilizzato e medicato, poi trasportato in eliambulanza all'ospedale più vicino per ricevere le cure del caso; non sono note le sue condizioni di salute, ma da quanto si apprende l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo, gli uomini del CNSAS hanno perso in carico la moglie del malcapitato e l'hanno riaccompagnata a Bomerano di Agerola, parte iniziale del Sentiero degli Dei se si comincia dal versante che insiste nella provincia di Napoli.