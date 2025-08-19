Turista muore sulla nave da crociera: stroncato da malore in piscina

Un crocierista di 83 anni è deceduto a bordo della nave Marella Voyager, nel porto di Napoli; sarebbe stato colto da un malore mentre era in piscina.

Immagine di repertorio

Un turista britannico di 83 anni è stato trovato senza vita a bordo della nave da crociera Marella Voyager, battente bandiera malese, attualmente ancora nel porto di Napoli; per le indagini è intervenuta la Polizia di Stato (squadra nautica). A quanto si apprende, si sarebbe trattato di un decesso per cause naturali: l'uomo sarebbe stato colto da un malore, la salma è stata liberata dopo gli accertamenti di rito.

Il corpo dell'83enne era stato rinvenuto nella piscina della nave da crociera; erano stati allertati i soccorsi ma l'uomo era già deceduto. Sul corpo non c'erano segni di violenza né lesioni che potessero far pensare ad un incidente ed era stato quindi ipotizzato che si fosse sentito male mentre era in acqua. Come da prassi, erano state allertate le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. I successivi accertamenti hanno confermato l'ipotesi iniziale.