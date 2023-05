Turista ha un infarto in via Chiaia, i passanti cercano di salvarlo col defibrillatore di piazza Trieste e Trento Turista svizzero colpito da improvviso malore in via Chiaia. Intervengono l’ambulanza del 118 e la Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Momenti drammatici ieri sera in via Chiaia, a Napoli, dove un turista svizzero è stato colto da un improvviso malore. L'uomo era nei pressi di un bar della rinomata via dello shopping, quando si è accasciato a terra privo di sensi. Potrebbe essere stato colto da un possibile infarto. Immediato l'intervento delle persone che erano in strada, che avrebbero cercato di soccorrerlo e di salvarlo anche prendendo il defibrillatore di piazza Trieste e Trento, installato recentemente dal Comune di Napoli. Sul posto, però, è subito arrivata l'ambulanza del 118 che ha preso in carico la situazione. Il personale medico-sanitario ha prestato il primo soccorso, praticando la manovra salva-vita con il massaggio cardiopolmonare. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Napoli.

I passanti hanno cercato di salvarlo

L'episodio è accaduto poco dopo le ore 20,00 di ieri, lunedì 29 maggio 2023, in via Chiaia, nota via dello shopping al centro storico di Napoli, che in quel momento era affollata di turisti e cittadini. Non è ancora chiaro quale possa essere stato l'origine dell'improvviso malore che ha colpito l'uomo di mezza età. Il turista, poi, dopo essere stato stabilizzato, è stato poi trasportato via in ambulanza in ospedale dal personale dell'ambulanza del 118, mentre era ancora privo di coscienza. Tantissime persone si sono fermate in strada per cercare di prestare soccorso e sincerarsi delle condizioni di salute, , durante i momenti concitati seguiti al malore dell'uomo. Alcuni hanno chiamato il 118. Al momento non si conoscono le condizioni di salute dell'uomo, in seguito al ricovero presso il presidio ospedaliero.