Soccorso davanti alla Mensa del Carmine, muore in ospedale: "Ferite compatibili con una caduta" Un uomo di origine africana è deceduto nella notte all'Ospedale del Mare; sarebbe rimasto gravemente ferito dopo una caduta. Indagano i carabinieri.

A cura di Nico Falco

Fila davanti alla mensa del Carmine a Napoli

Sarebbe caduto e avrebbe battuto violentemente la testa, procurandosi un grave trauma cranico che l'ha portato poche ore dopo alla morte. Dinamica ancora in fase di ricostruzione per il decesso di un uomo di origine africana, soccorso nel pomeriggio di ieri in piazza del Carmine, nei pressi della Mensa; l'identità resta ancora ignota, non aveva documenti. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

L'uomo, di età apparente tra i 35 e i 45 anni, era stato soccorso poco prima delle 18 da un equipaggio del 118 e trasportato in codice rosso all'Ospedale del Mare di Ponticelli, Napoli Est. Non è stato in grado di spiegare cosa gli fosse successo. I medici hanno riscontrato un "trauma cranico isolato ed otorragia", ovvero perdita di sangue dall'orecchio, presumibilmente dovuta proprio alla lesione alla testa; la ferita sarebbe riconducibile ad una caduta.

Dopo qualche ora, nella notte, l'uomo è deceduto per arresto cardiocircolatorio. In ospedale sono intervenuti i carabinieri della stazione Borgo Loreto, che si occupano delle indagini sotto il coordinamento della Procura di Napoli; il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma per effettuare l'autopsia.