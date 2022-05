Turista ferita e bloccata sui monti in Costiera Amalfitana in zona senza campo, l’allarme dato via radio L’escursionista di 42 anni era rimasta ferita in una zona impervia del Sentiero degli Dei. Salvata dal soccorso alpino che l’ha portata a valle in barella.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una escursionista resta ferita ad una caviglia e bloccata sui monti in Costiera Amalfitana in una zona senza campo. L'allarme arriva da un utente di Rete Radio Montana che trovandosi sul posto ha utilizzato questa utile infrastruttura per allertare direttamente il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania -CNSAS non essendo la zona coperta da telefonia mobile, seguita poi anche dalla richiesta della centrale operativa 118 di Salerno. L'incidente è avvenuto sul Sentiero degli Dei, il suggestivo percorso naturalistico che si dipana tra la penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana, nella giornata di ieri, sabato 14 maggio 2022. Una zona particolarmente impervia, anche se molto gettonata tra i turisti.

La turista di 42 anni è rimasta ferita alla caviglia e per questo motivo era impossibilitata a muoversi. A quel punto, una volta scattato l'allarme via radio, sono partiti i soccorsi. Una squadra di tecnici e sanitari del CNSAS è partita per raggiungere via terra l’infortunata dall’attacco del sentiero nella frazione Nocelle di Positano, risalendo fino alla mattonella numero 3 dove si trovava la quarantaduenne. Valutata la sua condizione, la donna è stata immobilizzata e quindi trasportata tramite barella portantina fino a valle del sentiero, a Nocelle, dove è stata affidata all’equipe dell’ambulanza 118 per le cure mediche del caso.