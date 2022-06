Turista americano precipita per 15 metri in Costiera Amalfitana: fratture a femore e costole Il 59enne salvato dal 118 e dal soccorso alpino. Un altro escursionista colto da malore soccorso a Nocelle.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un turista americano di 59 anni precipita per 15 metri in Costiera Amalfitana, fratturandosi femore e costole. L'uomo è stato salvato con l'elicottero dal 118 e dal soccorso alpino. Stabilizzato e imbarellato è stato trainato sull'elisoccorso col verricello e trasportato in ospedale. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 giugno 2022. L'intervento di recupero si è concluso attorno alle 16,30. A lanciare l'allarme la Centrale operativa dei Carabinieri di Salerno e successivamente il 118, che hanno allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania per un incidente lungo il Sentiero degli Dei.

Salvato con l'elicottero del 118

Nei pressi della mattonella 9B, il turista di origini americane, secondo quanto ricostruito dal soccorso alpino, è precipitato per una quindicina di metri mentre scendeva alcune scale lungo un tratto di sentiero. L’elisoccorso 118 di Salerno è decollato immediatamente ed ha sbarcato l’equipe sanitaria nei pressi dell’infortunato che ha riportato traumi alle costole e a un femore. L’uomo è stato stabilizzato ed imbarellato e poi recuperato dall’elisoccorso 118 tramite verricello, mentre i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania hanno assistito e riaccompagnato una persona che era in compagnia del precipitato e che quindi era visibilmente scossa per l’accaduto.

Salvato escursionista a Nocelle

In mattinata, il Soccorso Alpino era intervenuto per un altro incidente. Un escursionista colto da malore nei pressi del chiosco dei limoni, lato Nocelle, in provincia di Salerno. I tecnici del CNSAS Campania hanno raggiunto l’uomo fortunatamente già in carico all’equipe sanitari 118. Anche in questo caso, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato allertato nella tarda mattinata di ieri dalla Centrale operativa 118.