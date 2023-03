Turista accoltellato nella notte a Napoli: “Non ricordo cosa è successo” Un turista ungherese è stato accoltellato nella notte a Napoli; potrebbe essere stato ferito durante una rissa scoppiata in piazza Bellini.

Un turista ungherese è stato ferito a coltellate nella notte appena trascorsa nel centro di Napoli. É stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini, dove è stato medicato per due ferite da taglio al braccio sinistro; le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Indagini affidate alla Polizia per ricostruire la dinamica: il ferimento potrebbe essere legato ad una rissa avvenuta poco prima in piazza Bellini.

L'uomo, 59 anni, che alloggia in un hotel del centro di Napoli, è arrivato in ospedale intorno all'1:30. I sanitari, come da prassi in questi casi, hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, ma il turista, che è parso in stato alterato, probabilmente dovuto al consumo di alcolici, non è stato in grado di fornire particolari sull'aggressione: ha detto di non ricordare la dinamica né il luogo in cui era stato colpito, buio completo anche sui responsabili e sulle motivazioni. A portarlo in ospedale era stato un taxi, che lo aveva prelevato in via Toledo poco prima; dopo le medicazioni del caso sono state disposte le dimissioni, le ferite non erano gravi.

Verosimilmente l'aggressione sarebbe avvenuta nelle vicinanze. Gli agenti sono al lavoro per la ricostruzione, anche con l'analisi delle registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza. Tra le ipotesi, che il ferimento sia collegato ad una rissa in piazza Bellini segnalata alla Polizia circa mezz'ora prima; il 59enne potrebbe essere stato ferito lì e potrebbe essersi allontanato a piedi, per poi decidere, una volta arrivato in via Toledo, di farsi accompagnare in ospedale.