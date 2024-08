video suggerito

Turista accoltellato a Napoli, le sue condizioni sono gravi: indagini in corso Un turista olandese, 23 anni, è arrivato nella notte in pronto soccorso all’ospedale Pellegrini con una ferita di arma da taglio al petto: si trova ora in prognosi riservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

La polizia indaga a Napoli su quanto accaduto a un turista olandese di 23 anni, arrivato nella notte in pronto soccorso all'ospedale Pellegrini con una ferita di arma da taglio al petto. Gli agenti sono stati chiamati dai medici che gli hanno prestato le cure. Il giovane e' ricoverato in prognosi riservata ma e' non in pericolo di vita. In fase di ricostruzione quanto accaduto