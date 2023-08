“Tuo nipote è nei guai”, si fanno consegnare da un’anziana soldi e gioielli per 40mila euro: arrestati Due truffatori sono stati arrestati dalla polizia sull’autostrada, in prossimità del casello di Napoli Est. La truffa era stata commessa poco prima a Bari.

A cura di Valerio Papadia

Ancora una truffa ai danni di un'anziana indifesa, ancora una volta con lo stratagemma del finto parente bisognoso di aiuto: due truffatori di 32 e 35 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato in autostrada, in prossimità del casello di Napoli Est. Lo scorso 28 agosto, gli agenti della Squadra Mobile di Bari hanno comunicato ai colleghi napoletani che, nel pomeriggio di quello stesso giorno, due soggetti avevano truffato un'anziana 80enne del capoluogo pugliese, fingendosi un nipote in difficoltà: i due avevano costretto la donna a consegnargli denaro e oggetti preziosi per un totale di circa 40mila euro. I due truffatori si erano allontanati a bordo di una 500.

Immediatamente sono partite le indagini dei poliziotti della Squadra Mobile di Napoli, unitamente a quelli della Squadra Investigativa della Polizia Stradale della Campania e della Basilicata, che consentivano di rintracciare la vettura e di seguirla. Al casello di Napoli Est, i poliziotti sono entrati in azione e hanno fermato il veicolo: all'interno dell'abitacolo, gli agenti hanno rinvenuto tutta la refurtiva sottratta con l'inganno all'anziana 80enne.

Al termine delle operazioni, il 32enne e il 35enne sono stati arrestati e portati nel carcere napoletano di Poggioreale, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida.