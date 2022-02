Truffe agli anziani, nei pacchi adesso anche gli asciugamani: stracci rifilati per migliaia di euro Nel kit del truffatore di anziani compare anche l’asciugamani, dopo succhi di frutta e pacchi di sale: costo di pochi centesimi per raggiri da diverse migliaia di euro.

A cura di Nico Falco

In principio era il mattone, si potrebbe dire. Misura giusta, peso adatto per simulare un autoradio, magari un paio di scarpe. Poi, però, le cose sono cambiate. I truffatori specializzati nei raggiri agli anziani si sono in un certo senso evoluti, adattandosi alle nuove esigenze: spesa minore, guadagni sicuramente maggiori e, soprattutto, nessuna necessità di riprodurre un oggetto reale ma ben più generici "componenti per il computer" acquistati online.

È così nel kit del truffatore sono comparsi succhi di frutta, pacchi di sale, batterie da cellulare o, qualche volta, anche semplici giornali accartocciati per fare volume. Oggetti di uso comune, nemmeno compromettenti nel caso si incappi in un controllo delle forze dell'ordine. I guadagni, manco a dirlo, sono enormi. Tanto da organizzare vere e proprie batterie di truffatori che, da Napoli, raggiungono le altre città d'Italia per colpi "mordi e fuggi"; affare fiutato anche dalla camorra, il cui coinvolgimento è stato dimostrato in una inchiesta che ha portato nel 2019 all'arresto di 51 persone, ritenute collegate al clan Contini.

E sono enormi anche le ripercussioni sulle vittime. Come ha spiegato qualche anno fa l'ex questore di Napoli, Antonio De Iesu (oggi assessore alla Sicurezza del Comune di Napoli), oltre al danno economico c'è quello psicologico: gli anziani raggirati in questo modo perdono fiducia in se stessi con conseguenze devastanti che possono ripercuotersi anche sulla salute.

Uno degli ultimi espedienti dei truffatori sembra essere quello dell'asciugamano, chiaramente di bassissima qualità, poco più di uno straccio dal valore di qualche decina di centesimi. Uno di questi era nel pacco che una coppia di truffatori ha provato a rifilare ad un'anziana di Cusano Mutri (Benevento) parlando di non meglio precisati acquisti online effettuati dal nipote. Pagamento richiesto alla consegna, ben 2.500 euro. La donna, però, si era insospettita: quel tipo di contatto le ricordava quelli di cui avevano parlato i carabinieri nei vari incontri per mettere in guardia gli anziani e così aveva chiamato il 112, facendo scattare la trappola che ha portato alla denuncia per truffa della coppia, un 47enne e un 19enne napoletani già noti alle forze dell'ordine.