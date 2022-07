Truffa del finto nipote a un’anziana di Ischia, arrestato mentre scappa in aliscafo I carabinieri hanno arrestato un 57enne sull’aliscafo per Napoli: è accusato di avere raggirato un’anziana di Ischia con la truffa del finto nipote.

A cura di Nico Falco

Era riuscito a raggirare un'anziana di Ischia e a farsi consegnare 1.600 euro in contanti e gioielli vari per 5mila euro ma, quando tutto sembrava essere andato per il verso giusto, sono arrivate le manette: i carabinieri lo hanno bloccato sull'aliscafo, mentre tornava a Napoli. In arresto, con destinazione carcere di Poggioreale, il 57enne Ciro Confrendo, già noto alle forze dell'ordine; si cerca il complice: monili e soldi non sono stati recuperati.

L'uomo, hanno ricostruito i carabinieri, poco prima si era presentato in casa di una 76enne di Ischia, fingendo di essere un amico del nipote. Visita già annunciata con decine di telefonate, col classico copione: dall'altro lato della cornetta un uomo, fingendosi il familiare dell'anziana, aveva spiegato di avere contratto un debito, di dover restituire subito quel denaro, e aveva chiesto alla "nonna" di anticipare per lui quella somma alla persona che di lì a poco sarebbe arrivata.

La 76enne in un primo momento, travolta da quella parlantina e soprattutto dalla preoccupazione per le sorti del nipote, ci aveva creduto. E così, quando il finto amico si era presentato all'uscio, non aveva esitato: aveva raccolto 1.600 euro in contanti che aveva in casa e glieli aveva consegnati insieme a vari monili in oro per circa 5mila euro. Subito dopo si era però resa conto di essere stata truffata e aveva chiamato i carabinieri. Con rapide indagini i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ischia hanno individuato il 57enne, che nel frattempo era già salito a bordo di un aliscafo diretto a Napoli. L'uomo non è stato però trovato in possesso dei soldi e dei gioielli: probabile che li abbia consegnati ad un complice.