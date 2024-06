video suggerito

Trovato morto in una pozza di sangue per strada, la vittima è un 35enne: si indaga per omicidio nel Salernitano Il corpo di un uomo di 35 anni è stato trovato alle prime luci di oggi ad Angri, nella provincia di Salerno: presentava diverse ferite da arma da taglio. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

È ancora avvolto da tanti interrogativi il ritrovamento, avvenuto alle prime luci di oggi, domenica 16 giugno, del cadavere di un uomo di 35 anni, rinvenuto per strada, in una pozza di sangue, ad Angri, nella provincia di Salerno. La vittima – le cui generalità non sono ancora state rese note – è stata trovata sul marciapiedi tra via Risi e via da Procida, intorno alle 3: da quanto si apprende, il cadavere del 35enne presentava diverse ferite da arma da taglio.

Angri, 35enne morto dissanguato: ipotesi omicidio

Sul luogo del macabro ritrovamento sono così intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del 35enne, nonché i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, che hanno dato il via alle indagini per determinare con esattezza cosa sia accaduto all'uomo: l'ipotesi più accreditata al momento, viste le ferite riscontrate sul corpo, è che si tratti di omicidio.

La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha aperto una inchiesta sulla vicenda e ha disposto il sequestro della salma che, nelle prossime ore, verrà sottoposta ad autopsia.