video suggerito

Trovato in strada investito e privo di sensi: ricoverato, 19enne si dichiara responsabile Un uomo trovato privo di sensi in strada e portato in ospedale. Poco dopo un 19enne si è dichiarato responsabile per averlo investito. Indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo è stato trovato in strada a Casoria privo di sensi, forse investito da un'automobile. Poche ore dopo un 19enne si è presentato sul posto spiegando di essere lui il responsabile dell'investimento. Una vicenda su cui i carabinieri, ora, stanno cercando di fare chiarezza. L'uomo intanto è ricoverato in prognosi riservata, mentre l'automobile del giovane è stata sequestrata e sono in corso accertamenti clinici anche su di lui, per verificare eventuale tasso alcolemico e uso di sostanze stupefacenti. Per lui è scattata la denuncia per omissione di soccorso.

Tutto è avvenuto a Casoria, nell'hinterland di Napoli, quando nella notte i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia sono intervenuti su corso Salvatore D'Amato per un 63enne riverso sul manto stradale e privo di sensi. L'uomo, originario del posto, è stato soccorso dal personale medico-sanitario del 118 e portato all'ospedale Antonio Cardarelli dove si trova ricoverato in prognosi riservato. Attorno alle 2.50 circa, si è presentato sul luogo dell'incidente un 19enne di Casandrino: il ragazzo ha dichiarato ai carabinieri di essere stato lui, a bordo di una Fiat 600, ad investire l'uomo. Denunciato per omissione di soccorso, è stato quindi sottoposto ad accertamenti clinici, per chiarire se vi fosse la presenza di un tasso alcolemico oppure l'eventuale uso di sostanze stupefacenti. L'automobile è stata sequestrata, e verrà sottoposta ad accertamenti. Nel frattempo, l'uomo resta ricoverato in ospedale al Cardarelli di Napoli, in prognosi riservata. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria.