Trovato in possesso di droga, consegna il portafogli a un carabiniere: "È tuo se chiudi un occhio" Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri a Palma Campania, nel Napoletano; l'uomo ha cercato di corrompere uno dei militari, che lo avevano trovato in possesso di due dosi di droga.

A cura di Valerio Papadia

Ha cercato di corrompere uno dei carabinieri che, durante un controllo, lo avevano trovato in possesso di due dosi di droga, un quantitativo che non sarebbe stato penalmente rilevante, ma che avrebbe comportato una sanzione amministrativa e la segnalazione in Prefettura. E invece, un 30enne è stato arrestato a Palma Campania, nella provincia di Napoli, per istigazione alla corruzione.

Durante un controllo in strada, i carabinieri hanno fermato il 30enne, originario del Bangladesh, trovandolo in possesso di una dose di cocaina e di una di hashish. Dopo qualche istante, l'uomo si è avvicinato a uno dei militari e ha cercato di corromperlo; ci ha riprovato non molto tempo dopo, consegnando nelle mani del militare dell'Arma il portafogli e dicendogli che tutto il contenuto sarebbe stato suo se avesse chiuso un occhio, lasciandolo andare come se nulla fosse accaduto.

Per il 30enne sono scattate le manette: l'uomo è stato arrestato per istigazione alla corruzione ed è stato portato in carcere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, in attesa di giudizio.