Trovato il cadavere di un uomo in mare a Meta di Sorrento: indagini in corso

Immagine di repertorio

Tragedia nella giornata di oggi, lunedì 15 settembre, a Meta di Sorrento, nella provincia di Napoli: il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in mare; il corpo apparterrebbe a un uomo di età compresa tra i 40 e i 50 anni che, attualmente, non è ancora stato identificato. Stando alle prime informazioni, a trovare il corpo sarebbe stato un carabiniere che, a bordo della sua barca, si trovava in zona: da quanto si apprende, il cadavere era incastrato tra gli scogli; i soccorritori, infatti, sono intervenuti con una canoa per recuperarlo.

Il corpo è stato trasportato al porticciolo di Piano di Sorrento e preso in carico dalle autorità competenti per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto, i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale, che hanno avviato le indagini del caso per identificare la vittima e stabilire le cause della morte, che al momento non sono ancora note.