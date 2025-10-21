Trovata un’urna funeraria con resti umani vicino un bidone della spazzatura a Napoli

L’urna ritrovata in strada dalla Polizia Locale

Un'urna funeraria, con resti umani, è stata trovata al Rione Traiano di Napoli, nella zona occidentale della città. L'urna, con le ceneri all'interno, era accanto ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti in via Livio Andronico, dove è stata recuperata dal personale dell’Unità Operativa Soccavo della Polizia locale, dopo una segnalazione giunta in sala operativa che parlava di un'urna ceneraria lasciata dritta in strada, non lontano dal Centro Commerciale San Paolo di Fuorigrotta, che si trova a poche centinaia di metri di distanza.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno recuperato l'urna cineraria e l'hanno messa in sicurezza, avviando così le procedure previste e allertando al contempo la dirigente dei Servizi Cimiteriali del Comune. Quest'ultima ha disposto l'affidamento dell'urna al personale del cimitero di Soccavo e sarà custodita nell’area destinata alla conservazione delle salme non identificate, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. L'ufficio di Polizia Giudiziaria dell’Unità Operativa Soccavo ha quindi preparato e redatto una informativa dell’accaduto per consentire gli accertamenti necessari a risalire all’origine e alla titolarità dei resti rinvenuti: non è chiaro se si tratti di un furto avvenuto in un cimitero o in un appartamento, mentre appare poco plausibile l'ipotesi che sia stata accidentalmente "dimenticata" in strada. Solo dopo che verrà dato un nome ai resti nell'urna, si potrà avere qualche certezza in più.